Нацбанк оголосив мобілізацію монет в Україні: на що витратять дрібні

Нацбанк України продовжує акції на тему спротиву українців російській агресії.



З 1 серпня стартувала благодійна акція «Смілива гривня». Разом з НБУ її запустили «Ощадбанк» та ПУМБ.



Суть акції полягає у тому, що протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень.

Усі зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ.



«Значна кількість розмінних монет, у тому числі номіналами 10 коп. та 50 коп. часто не використовуються громадянами для готівкових розрахунків і лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам захищати країну від російського загарбника», — йдеться у повідомленні.

У банку повідомили, що пункти мобілізації монет на підтримку ЗСУ відкриті у відділеннях «Ощадбанку» та ПУМБ практично у всіх регіонах країни, де можлива безпечна робота банків.

Адреси відділень, в яких можна здати зібрані монети, а також докладні умови участі в акції, вказані на сайті «Смілива гривня».

У НБУ нагадали, що список працюючих відділень може постійно змінюватись у залежності від ситуації. Під час повітряної тривоги обслуговування у відділеннях банків не здійснюється.

Нагадаємо, Нацбанк до 30 вересня 2023 року продовжив термін обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які виведено з обігу з жовтня 2019 року.

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