36.09 / 37.07 36.27 / 37.48
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Порийтесь у кишенях: НБУ продовжив термін обміну монет номіналом 1, 2 та 5 копійок

17:09 19 липня 2022
монети

Національний банк продовжив на один рік термін обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які виведено з обігу з жовтня 2019 року.

Наразі ці монети можна обміняти до 30 вересня 2023 року. Рішення пов'язане з продовженням воєнного стану в Україні, повідомили в НБУ.

За даними регулятора, за березень-червень 2022 року українці обміняли лише 665 тисяч штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це у п'ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Станом на 1 липня 2022 року в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

«Громадяни зможуть обміняти монети дрібних номіналів безкоштовно і без обмежень на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, у підрозділах Національного банку та в ряді відділень уповноважених банків до 30 вересня 2023 року включно», — йдеться у повідомленні.

З 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок для готівкових розрахунків. Також з готівкового обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом з 1 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, днями Нацбанк ввів в обіг перші пам'ятні монети з моменту російського вторгнення — «У єдності — сила» з нової серії «Безсмертна моя Україна».

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Град

Настав час вибивати росіян: експерт назвав регіон, який незабаром стане ареною найжорсткіших боїв

“Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема”: американська конгресвумен про те, що Україна не готується до війни

«Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема»: американська конгресвумен про те, що Україна не готується до війни

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.