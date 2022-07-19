Порийтесь у кишенях: НБУ продовжив термін обміну монет номіналом 1, 2 та 5 копійок

Національний банк продовжив на один рік термін обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які виведено з обігу з жовтня 2019 року.

Наразі ці монети можна обміняти до 30 вересня 2023 року. Рішення пов'язане з продовженням воєнного стану в Україні, повідомили в НБУ.

За даними регулятора, за березень-червень 2022 року українці обміняли лише 665 тисяч штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це у п'ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 липня 2022 року в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

«Громадяни зможуть обміняти монети дрібних номіналів безкоштовно і без обмежень на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, у підрозділах Національного банку та в ряді відділень уповноважених банків до 30 вересня 2023 року включно», — йдеться у повідомленні.

З 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок для готівкових розрахунків. Також з готівкового обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом з 1 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, днями Нацбанк ввів в обіг перші пам'ятні монети з моменту російського вторгнення — «У єдності — сила» з нової серії «Безсмертна моя Україна».



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