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MamaRika вперше показала обличчя сина в його перший день народження

21:17 2 серпня 2022
MamaRika з чоловіком та сином

Співачка MamaRika, яка присвятила своєму синові пісню «Сину», та Сергій Середа відзначають перший день народження їхнього сина Давида. 2 серпня малюкові виповнився рік. З цього приводу зіркові батьки вперше показали обличчя хлопчика. Артистка опублікувала фото білявого Давида в Інстаграм і повідомила, що з чоловіком зробили йому незвичайний подарунок — завели обліковий запис у соціальних мережах.

«Сьогодні Давиду виповнився рік! Тут такі справи: на днюху наш дорослий мужичок попросив свій власний аккаунт в інсті. Тому підписуйтесь @david_sereda_official і надсилайте привітання красеню. Пацан серйозно налаштований і обіцяє крутий контент», — написала MamRika.

На сторінці Давида також з'явилось його перше фото.

«Привіт, я Давид! Сьогодні мені 1 рік! Вітайте мене в коментах, а я пішов пиляти вам крутий контент», — йдеться d першому пості.

Нагадаємо, MamaRika із сином на початку російського вторгнення виїхали до Польщі. Згодом співачка повернулася в Україну. Артистка зізналася, що стрес позначився на її здоров'ї, вона пережила операцію.

Фото instagram.com/mamarika_official

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