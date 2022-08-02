В Одесі знешкодили банду, яка тероризувала всю область: подробиці від СБУ (фото)

І знову результативна робота Служби безпеки України. За повідомленням СБУ в Одесі затримано учасників організованого злочинного угруповання, яке загрожувало безпеці і спокою мешканців регіону

Співробітниками СБУ була проведена спецоперація по затриманню учасників міжетнічної злочинної організації, яка тероризувала і тримала в страху мешканців регіону.

За даними слідства, лідер банди, перебуваючи під слідством, систематично «вибивав» неіснуючі борги з громадян. У кримінальних колах він має статус так званого «бродяги» від «злодія у законі» на прізвисько «Наміка Бакинського».

Члени угрупування, що діяли на волі, за вказівками арештанта створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. Крім того, зловмисники вимагали з потерпілих ще й сплати щомісячної «данини» в подальшому. У разі їх відмови злодії погрожували людям насильством, катуванням і фізичною розправою.

Оперативники спецслужби встановили учасників угруповання, що діяли на волі. У ході спецоперації «на гарячому» затримано трьох активних учасників угруповання. Просто під час «вибивання» грошей через катування і завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.

За результатами проведеного обшуку за місцем перебування лідера угруповання, в Одеському слідчому ізоляторі, виявлено і вилучено низку речових доказів, що свідчать про протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають, а трьом фігурантам провадження вже повідомлено про підозру одразу по двом статтям Кримінального кодексу України.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Києвській області були нейтралізовані мародери, які грабували тих, хто пережив окупацію.



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