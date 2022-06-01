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Гроші

Деяким українцям виплатять до 20 тисяч гривень: кого це стосується

19:57 1 червня 2022
Гривні

В Україні запустили проект з мікрофінансування бізнесу, який передбачає можливість компенсації витрат на суму до 20 тисяч гривень.

Проект реалізує Український ветеранський фонд. Учасниками програми можуть стати ветерани та члени їхніх сімей, яким після повномасштабного вторгнення довелося виїхати з зон бойових дій та стати переселенцями, отримавши статус ВПО.

Якщо люди вирішать відкрити власну справу, то їм допоможуть компенсувати витрати.

Для цього треба подати заявку та надати низку документів:

  • Паспорт;
  • Довідку ВПО;
  • Витяг з ЄДР про статус ФОП чи самозайнятої особи;
  • Підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни;
  • Чеки на покупку товарів для роботи бізнесу відповідно до КВЕД після 24 лютого 2022 року.

Після перевірки документів у фонді дадуть відповідь на заявку.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що з літа скасують виплати деяким категоріям переселенців. Грошову допомогу продовжать виплачувати тільки тим, хто проживає в зоні бойових дій і тим, чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

Фото Pixabay

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