Долетіла: Ненсі Пелосі прибула на Тайвань

У вівторок, 2 серпня, спікер Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі, яка перебуває в турне країнами Південно-Східної Азії, залишила столицю Малайзії Куала-Лумпур. Літак з американською делегацією взяв курс на Філіппіни, проте екіпаж не запросив там посадки. Провідні світові інформаційні агенції впевнені, що Пелосі летить на Тайвань.

Її літак приземлився в Тайбеї о 17:30 за київським часом.

Візит на Тайвань третьої людини у владній ієрархії у керівництві США після президента та віцепрезидента різко загострив відносини між Вашингтоном та Пекіном, які й без того були далекі від ідеальних.

Влада Китаю неодноразово і на різних рівнях закликала Вашингтон скасувати «небезпечний візит» Пелосі до Тайваню.

«Якщо США продовжать йти цим невірним шляхом, ми вживемо енергійних і рішучих заходів щодо захисту нашого суверенітету та територіальної цілісності», — заявила 2 серпня офіційний представник китайського МЗС Хуа Чуньїн.

Пекін вважає візит Пелосі до Тайваню провокацією. Росія підтримала КНР. Офіційний представник МЗС росії Марія Захарова назвала візит Ненсі Пелосі до Тайбей провокаційним. «США є державою-провокатором», — додала вона.

Агентство Reuters повідомляє, що спікер Палати представників має намір провести низку зустрічей у Тайбеї. Усі вони заплановані на 3 серпня. Крім керівництва Тайваню Пелосі, хоче поговорити з громадськими активістами, які різко критикують Китай за порушення прав людини.

Китайські військові літаки 2 серпня з ранку і до другої години дня постійно перебували в небезпечній близькості від неофіційної лінії розмежування з Тайванем, але не перетинали її. Чотири китайські військові кораблі знаходяться в безпосередній близькості від Тайваню.

На схід від острова розміщено чотири американські військові кораблі, зокрема авіаносець. Літак з Пелосі супроводжують американські винищувачі.

Напруженість між Вашингтоном і Пекіном відразу позначилася на фондових ринках. Основні азійські індекси впали через побоювання зростання геополітичної напруги. Виник різкий попит на напівпровідники та мікрочипи. Китай є світовим лідером з їхнього виробництва.

Поїздка Пелосі є візитом на Тайвань найвищого представника США за останні кілька десятиліть. Пекін вважає Тайвань частиною КНР і виступає проти офіційних контактів інших держав з владою в Тайбеї.

Вашингтон стверджує, що не підтримує прагнення Тайваню до незалежності, проте має намір надавати йому військову допомогу, якщо Китай зважиться на збройну агресію.

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