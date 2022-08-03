«Піски, Авдіївка — там просто пекло. Цього не описати словами»: Зеленський про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський наприкінці 160 дня війни, 2 серпня, опублікував чергове відеозвернення до українців. Президент назвав ситуацію на фронті складною. Він підкреслив, що українська армія самовіддано захищає країну, але тотальної переваги надо ворогом ще немає.



«Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі — Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами.», — заявив Зеленський.



Водночас президент наголосив, що Україна постійно працює над постачанням зброї українській армії. «Щодня наші дипломати й інші представники держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, бува, сумнівається щодо постачання», — пообіцяв президент.

Він відзначив ефективність HIMARS.

«Слово „HIMARS“ стало для нашої країни майже синонімом до слова „справедливість“, і українські захисники зроблять усе для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам», — підкреслив Зеленський, додавши, що «кожен українець має бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції попри відчутну вогневу перевагу терористів».

Раніше ми повідомляли про прибуття в Україну ще 4 реактивних систем HiMARS і десятків тисяч снарядів.

Фото рresident.gov.ua

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