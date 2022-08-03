Відомий австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл вважає, що 3 серпня 2022 року — гарний день для встановлення нових контактів та пошуку ділових партнерів.

Також ситуація відмінно підходить для поїздок та подорожей, пише інформаційний ресурс .

Овен (21 березня — 19 квітня)

З самого ранку Овни будуть приємно здивовані тим, що їм почнуть надходити пропозиції ділового характеру у великій кількості, причому більшість із них дуже вигідна. Завдяки деяким з них вдасться піднятися кар'єрними сходами, отримати додаткове багате джерело доходу. Багато Овен можуть звільнитися з місця роботи заради нового, вигіднішого, і це буде правильний вибір.

Телець (20 квітня — 20 травня)

На роботі вельми можливі проблеми. Хтось із колег спробує звинуватити Тельців у несумлінності та невиконавності. Доведеться доводити свою відповідальність. Мало того, начальство виявить помилки, які були скоєні раніше, і таким чином авторитет буде дещо підірваний. Але є шанс все виправити.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Від Близнюків день вимагає підвищеної уважності та відповідальності. Завдяки таким якостям вдасться уникнути помилок у паперах. Вдасться досягти великої переваги перед конкурентами та вийти далеко вперед.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам можуть надійти не надто приємні новини, які стосуватимуться фінансової сфери. Не варто переоцінювати свої можливості та братися одразу за безліч справ. В результаті є шанси зробити багато помилок. Увечері слід приділити час сім'ї. Інакше можуть бути непорозуміння.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левів чекає не надто райдужний та дещо складний день. У ділових відносинах напруга лише зростатиме. Мало того, недоброзичливці та заздрісники можуть активізуватися. Через війну конфлікти дуже ймовірні. Леви отримають удар по своїй репутації.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Багато в чому день виявиться досить цікавим і хорошим. Перед Дівами відкриються нові можливості. А здобути будь-які перемоги взагалі не складе труднощів. Переговори рекомендується проводити грамотно. Так вдасться здобути авторитет і набрати в свою команду нових союзників.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

З самого ранку Терезам варто приготуватися до рішучих дій, особливо щодо ділової сфери. Відступати і здаватися зараз у жодному разі не можна. Дехто може влаштовувати провокації, але вестись на них не варто. Також доведеться взяти на себе відповідальність з якогось важливого питання.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День виявиться дещо неоднозначним. Можуть бути перемоги та хороші результати з багатьох питань, з одного боку, але з іншого — радувати це все буде не так сильно. Впадати в смуток — це помилка. Варто у будь-якому питанні шукати позитивні моменти.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День може виявитися хорошим лише в тому випадку, якщо Стрільці готові працювати у поті чола. Також вдасться знайти нових союзників та однодумців у свою команду, якщо постаратися та докласти максимум зусиль. А конкуренти при цьому будуть далеко позаду.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День складеться добре, він чудово підходить для того, щоб розпочати нову співпрацю. З'являться цікаві бізнес-ідеї, які зможуть в майбутньому організувати нове джерело доходу. Але поспішати з ними не варто. Спочатку краще все продумати.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть стати жертвою дуже жорсткої критики з боку оточуючих. Однак не варто впадати в паніку та зневіру. Звертати увагу на заздрісників — це велика помилка. Це загрожує лише зіпсованим настроєм. Слід просто йти вперед до своїх цілей та прислухатися до союзників.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби схильні цього дня зробити такий спритний і при цьому несподіваний маневр, який залишить усіх конкурентів позаду, особливо сильних. Причому йдеться зовсім не про хитрість, а про грамотний підхід. Інакше кажучи, відкриється нове джерело доходу.

Нагадаємо, колега Анжели Ксенія Базиленко попередила українців про вкрай нелегкий серпень.

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