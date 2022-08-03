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Лайма Вайкуле на концерті в Латвії вийшла з українським прапором

13:15 3 серпня 2022
Лайма Вайкуле

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка на початку російського вторгнення в Україну закликала зупинити кровопролиття, публічно підтримала нашу країну. Своє ставлення до того, що відбувається, зірка висловила промовистим жестом — вона вийшла на сцену з великим синьо-жовтим прапором у руках.

У коментарі виданню Delfi Лайма Вайкуле сказала, що вона не може мати іншої позиції, окрім як підтримувати Україну.

«А як же інакше? Чого ще від мене можна було очікувати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика і позиція зрозумілі. Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. По Україні запускають ракети і вбивають все живе», — сказала Лайма.

Також співачка відмовилася від концертів у Росії. Артистка не хоче мати нічого спільного з країною-агресором, яка розв'язала жорстоку війну.

«Поки що ні. Але я не хочу, щоб люди ненавиділи. Ти громадянин Латвії, і неважливо, якої ти національності. Ми всі маємо бути разом проти війни, проти тих, хто розв'язав цю війну», — зазначила співачка.

Раніше Андрій Данилко розповідав, що Лайма Вайкуле була однією із перших, хто запропонував свою допомогу.

Також Лайма стала на захист своєї подруги Алли Пугачової, яку захейтили в мережі через від'їзд з росії. Артистки зустрілися в Юрмалі.

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