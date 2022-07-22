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«Яка в мене красуня сидить»: Галкін показав Пугачову, яка змінилася (відео)

14:08 22 липня 2022
Галкін та Пугачова з дітьми

Провівши кілька місяців в Ізраїлі, Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми приїхали до Латвії, де у гумориста заплановано гастролі.

В особистому обліковому записі в Instagram шоумен показав, як вони з дружиною їдуть у салоні авто в гості до співачки Лайми Вайкуле.

«Яка в мене красуня сидить», — сказав Максим, коли Алла Борисівна з'явилася у кадрі. Співачка, опинившись перед об'єктивом, зажадала сфотографувати її з найкращих сторін. Пугачова не хотіла вкотре натрапити на критику.

«Ти тільки мене красиво зніми, бо знову скажуть, що я… Щось з обличчям…», — сказала чоловікові Примадонна.

Галкін поспішив виправдатися. Артист заявив, що дуже намагається сфотографувати дружину в найвигіднішому світлі. Максим зізнався, що знімає Аллу Борисівну без фільтрів у її природній красі.


Комплімент чоловіка розсмішив Примадонну. Співачка, махнувши рукою, зникла за спинкою сидіння. Винахідливий гуморист скористався паузою, щоб прорекламувати свої концерти в Латвії та Естонії.

«Забезпечує сім'ю, молодець», — весело резюмувала Алла Пугачова.

Нагадаємо, у росії ніяк не можуть змиритися з тим, що Пугачова та Галкін виїхали з країни. Їх називають зрадниками. Артистці загрожують черговим компроматом.

А на Галкіна завели кримінальну справу, звинувативши у поширенні фейків про російську армію.

Фото instagram.com/maxgalkinru/

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