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Мінус 6 крилатих ракет, 6 танків та 180 окупантів: названо втрати ворога за добу

11:10 3 серпня 2022
Мінус 6 крилатих ракет, 6 танків та 180 окупантів: названо втрати ворога за добу

Минулої доби Збройні сили України в запеклих боях ліквідували ще 180 окупантів, довівши загальні втрати російських фашистів в особовому складі до 41 350 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Також ліквідовано чималу кількість військової техніки путіна, у тому числі:

  • танків — 1774 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин — 4022 (+8)
  • артилерійських систем — 939 (+3)
  • коштів ППО — 118 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 740 (+1)
  • крилатих ракет — 180 (+6)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2922 (+8)
  • спеціальної техніки — 83 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Один із фрагментів бойових буднів показали бійці Окремого полку спеціального призначення «Азов».

Нагадаємо, одним із 200-х російських окупантів 2 серпня став і 27-річний єфрейтор армії Росії Олександр Астраханцев, який передбачливо одружився якраз перед відправкою в Україну.

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