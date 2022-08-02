Рашисти обстріляли студентський гуртожиток у Миколаєві (фото, відео)

Вночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 вкотре було обстріляно два райони міста. За попередньою інформацією Миколаївської ОДА відомо, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ «Смерч», інший — ракетами типу С-300.

Внаслідок чого пошкоджено гуртожиток одного з університетів. В момент влучання в приміщені знаходився охоронець будівлі, який зазнав поранення. Попередньо без жертв.

Також пошкоджено житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа продовольчого магазину. Попередньо без жертв. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Останнім часом Миколаїв щоденно та щільно обстрілюють. Вчора місто теж зазнало руйнувань, є загиблі та постраждалі.

Тим часом СБУ затримала одного з корегувальників ворожого вогню, з вини якого в Миколаєві зруйновано кілька будівель.

І на жаль зрадників у нас теж немало. Ось в Кривому Розі затриманий ще один. В цьому разі покидьком виявився чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

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