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Ворог уночі атакував Харківську, Миколаївську та Дніпропетровську області: є руйнування (відео)

9:26 3 серпня 2022
Прильоти в Миколаєві

Російські фашисти в ніч на 3 серпня вкотре обстріляли низку українських міст .

Так, у Харкові близько 4 години ранку було чути два вибухи, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Один із «прильотів» стався у Холодногірському районі міста. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без жертв та пожежі.

«Під час другого прильоту постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Тільки руйнування», — повідомив міський голова Харкова.

Годиною пізніше — близько 5 години ранку — потужні вибухи пролунали в Миколаєві.

Про це написав міський голова Олександр Сенкевич.


 

"Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйновано супермаркет. Працюють рятувальні служби", – повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

 

При цьому завдяки роботі українського ППО три ракети орків удалося збити.

Також постраждала від ударів окупантів та Дніпропетровська область — артудару було завдано по Криворізькому району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

За його словами, фашисти вдарили по двох громадах — Зеленодольській та Апостолівській.

В Апостолівській без жертв та руйнувань.

«У Зеленодольській потрапили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепили дитячий садок і церкву. Пошкоджено лінію електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали», — написав Резниченко.

Нагадаємо, у світі впевнені, що росія має намір «демонтувати» Україну та «повністю стерти її з карти світу». Саме про це свідчить і характер в епіцентрі війни — на Донбасі, де нині ворог не шкодує снарядів для обстрілів населених пунктів.

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