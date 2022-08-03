«Усьому українському народу»: Усик зробив благородний вчинок заради співвітчизників перед боєм із Джошуа

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, колишній тренер якого назвав головну помилку боксера перед реваншем з Ентоні Джошуа, пішов на безпрецедентний крок задля показу майбутнього грандіозного бою в Україні.

Кримчанин викупив права на трансляцію, щоб співвітчизники мали змогу 20 серпня безкоштовно подивитися у прямому ефірі поєдинок у Джидді.

«Це подарунок Усика, адже він це зробив за свої гроші й тепер безкоштовно хоче передати всьому українському народу, — зазначив промоутер кримчанина Олександр Красюк під час ефіру в Instagram K2 Promotions. — Тому зараз ми розуміємо, що потрібно зробити максимальну дистрибуцію цього поєдинку.

Наші партнери MEGOGO формуватимуть цей сигнал, який потім приходитиме на телеканал «Супільне». У всіх регіонах «Суспільне» транслюватиме бій Усика. Наприклад, той, хто не має доступу до інтернету або MEGOGO, зможе дивитися цей поєдинок у прямому ефірі на «Суспільному». Також цей поєдинок буде у YouTube на офіційному каналі Олександра Усика".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що квитки на бій-реванш між Усиком та Джошуа коштуватимуть до 200 тисяч гривень.

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