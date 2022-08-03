У середу, 3 серпня, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі залишила Тайвань після офіційного візиту. Літак з Пелосі на борту вилетів з аеропорту Суншань о 18:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом) і попрямував до Південної Кореї. Загалом американська гостя провела на Тайвані 19 годин.

Вона зустрілася з головою адміністрації Тайваню Цай Інвень та відвідала місцевий парламент. Нагадаємо, Пелосі стала першим за 25 років високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань.

Вона запевнила, що «США не відмовляться від своїх зобов'язань перед Тайванем». «Прямо зараз у світі триває боротьба між автократією та демократією. Я хочу показати світові успіх народу Тайваню, його мужність змінити свою країну, зробити її більш демократичною», — заявила Пелосі.

Незабаром після того, як літак з нею залишив повітряний простір Тайваню, до нього увійшли 27 китайських військових літаків, зокрема 16 Су-30 російського виробництва. У Пекіні заявили, що це зроблено в рамках військових навчань, які продовжаться до 7 серпня включно.

Влада КНР вважає Тайвань своєю територією. Вони різко критикують візит Пелосі до Тайбея.

МЗС КНР викликало посла США в Пекіні Ніколаса Бернса і вручило йому ноту протесту.

Китай частково припинив торгівлю з Тайванем. Міністерство комерції КНР заявило, що запровадило заборону на експорт піску, одного з основних будівельних матеріалів. Також припинено ввезення з Тайваню цитрусових, замороженого філе скумбрії та охолоджених риб-шабель. Загалом під заборону потрапили понад 30 різних товарів. Пекін не каже, як довго діятимуть ці обмеження. Заборона може завдати серйозної шкоди Тайваню, для якого Китай є найбільшим торговим партнером.

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