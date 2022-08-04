Перемога для Овнів та пастка для Скорпіонів: відразу шість знаків зодіаку отримають бажане 4 серпня

Відомий австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл дає розклад за картами Таро на 4 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку. Ось що пише інформаційний ресурс

Овен — Сила

Ключове слово для вас у цей день збігається із назвою карти. Сила. Сьогодні ви можете здобути перемогу на всіх фронтах — починаючи від перемоги над ворогами та закінчуючи перемогою над своїми власними слабкостями. Є вказівка на те, що успіху можна досягти не так силою м'язів або інтелекту, скільки правильним підходом, м'якістю, дипломатією та вмінням йти на компроміс.

Телець — Трійка Денаріїв

Сьогодні на вас чекає щедра винагорода за добре зроблену роботу. Ви можете не тільки насолодитися плодами своєї праці, а й заслужити шану та повагу оточуючих. Вам можуть запропонувати підвищення по службі або збільшення зарплати. Не виключено, що сьогодні розпочнеться новий етап вашого професійного зростання.

Близнюки — Сімка Кубків

Цей день може бути дуже приємним. Перед вами відкриються нові можливості та перспективи, голова буде сповнена планами та ідеями. Захочеться зробити безліч справ, причому, не відкладаючи у довгий ящик. І все ж таки Таро попереджають: більшість з того, чим ви захопитеся або що захочете зробити сьогодні, не призведе до реальних результатів.

Рак — Мир

Це одна з найкращих карт колоди. Вона символізує мир із собою і світ із оточенням, досягнення бажаної мети, до якої ви йшли довгий час, задоволення плодами праці. Але ця карта набагато масштабніша, ніж може здатися на перший погляд. Вона може означати глибинні трансформації свідомості — зрозуміло, позитивні та еволюційні

Лев — Двійка Жезлів

Випала дуже цікава карта. На ній зображений правитель, що споглядає світ як майданчик для застосування своїх сил. Він зачарований величчю перспектив, що відкрилися перед ним, він сповнений бажанням нових звершень, але поки що не може визначитися з конкретним напрямом.

Діва — Дев'ятка Денаріїв

Цього літнього дня Таро обіцяють вам тотальне задоволення — своїми успіхами, своїм оточенням і навіть своєю зовнішністю. Вас влаштовуватиме абсолютно все. Ви справді заслужили на таке щастя, бо доклали чимало сил для своєї перемоги.

Ваги — Паж Кубків

Любов. Це слово визначить ваш сьогодення. Карта вказує на звістки, новини, інформацію, так чи інакше пов'язану з романтичними стосунками або з проведенням часу, яке приємне для душі.

Скорпіон — Вісімка Мечів

Вам випала непроста карта, яка обіцяє непростий день. Сьогодні ви можете опинитися в ситуації вимушеної бездіяльності, відчуття зв'язаності по руках та ногах та тотальної небезпеки, яка загрожує з усіх боків. Одне зі значень карти — необхідність радикального перегляду своїх поглядів та переконань.

Стрілець — Трійка Жезлов

Вам випала чудова картка! Вона символізує вихід на фінішну пряму у якійсь важливій справі. Можливо, довгий час ви йшли до мети, втрачали надію і віру в себе, замислювалися про те, щоб відмовитися від цього завдання, але ось ви вийшли на плато і виявили, що до здійснення мрії рукою подати.

Козеріг — Вісімка Денаріїв

На карті зображений майстер, який сам, своїми руками забезпечує свій добробут, достаток та світле майбутнє. Сьогодні ви можете переконатися, що, за великим рахунком, все у вашому житті залежить не від зовнішніх факторів і не від інших людей, а від ваших зусиль.

Водолій — Туз Жезлів

Ця вогненна карта символізує бажання змін. Ступінь цього бажання може бути різним — від простої перестановки меблів до прагнення перевернути світ. Так чи інакше, цей день спокійним достеменно не назвеш. До речі, мапа може вказувати і на непрості стосунки з оточуючими

Риби — Зірка

Чудова карта! Вона символізує закінчення «чорної смуги» життя та початок «білої». У цей літній день ви зможете зітхнути з полегшенням: все найгірше вже позаду.

Анжела Перл впевнена, що представників багатьох знаків зодіаку це в цілому непоганий і продуктивний тиждень .

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