Організатори бою-реваншу між чемпіоном світу в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), який відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія), представили яскраве відеопрев'ю до поєдинку.

До речі, Олександр Усик власним коштом викупив права на трансляцію вечора боксу під назвою «Лють на Червоному морі», і українські вболівальники зможуть побачити довгоочікуваний поєдинок на загальнодоступному телеканалі.

Що ж до Ентоні Джошуа, який втратив титули WBA, IBF та WBO у дуелі з Усиком у вересні минулого року в Лондоні, то він уже перебуває в Саудівській Аравії та проливає піт на тренуваннях під керівництвом нового наставника — американця Роберта Гарсії.

Ентоні Джошуа розбив тренувальний табір у Саудівській Аравії

«Я не можу розкрити вам його геймплан, тому що тоді мене приб'ють, але про одне я вам все ж розповім: інтенсивність, наміри, з якими він завдає своїх ударів, і голод, з яким він досяг так багато, зараз з ним, день у день, — розповів непереможний британський боксер Річард Ріакпоре, який допомагає Ентоні Джошуа готуватися до бою. — Багато хто, добившись того, чого досяг Джошуа, так би не змогли. А він голодний. Він хоче створити собі спадщину. Я можу бачити це у його очах, я бачу це у мові його тіла».

Відеоогляд першого бою Усик — Джошуа

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер Усика назвав головну помилку українця перед реваншем з Джошуа.

Фото DAZN, Instagram

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