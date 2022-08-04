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«Довели до сліз»: Тоня Матвієнко розчулила маму й чоловіка несподіваним поверненням до України

12:11 4 серпня 2022
Тоня Матвієнко з чоловіком та мамою

Відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка на початку повномасштабного російського вторгнення разом із дочками виїхала за кордон, повернулася до України. Через п'ять місяців артистка з дівчатами повернулася до рідного Києва. Тоня влаштувала сюрприз чоловікові — Арсену Мірзояну, та показала їхню емоційну реакцію.

Матвієнко разом з донькою Ніною приїхала на концерт чоловіка. Від несподіванки він не міг сказати й слова, міцно обіймав своїх дівчат, а Тоня не стримувала сліз. Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

«Приїхали», — коротко підписала кадри зустрічі Тоня.

Приїзд доньки з онуками також став несподіванкою для Ніни Матвієнко. Тоня з букетом білих гладіолусів приїхала до сімейного будинку. Народна артистка була в шоці від появи Тоні й Ніни, вона розридалася від щастя. Казала, як сильно сумувала й чекала їх вдома.

Передплатники Тоні в коментарях також не стримують емоцій. Кажуть, що тішаться й плачуть разом із зірковою родиною.

Поки Тоня Матвінко не повідомляє, на який час повернулася до України, і чи поїде знову.

Вона побувала у Португалії, Німеччині та Англії. Там вона віддала шестирічну Ніну до першого класу.

З мамою артистка востаннє бачилася в Німеччині.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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