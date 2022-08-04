«Довели до сліз»: Тоня Матвієнко розчулила маму й чоловіка несподіваним поверненням до України
Відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка на початку повномасштабного російського вторгнення разом із дочками виїхала за кордон, повернулася до України. Через п'ять місяців артистка з дівчатами повернулася до рідного Києва. Тоня влаштувала сюрприз чоловікові — Арсену Мірзояну, та показала їхню емоційну реакцію.
Матвієнко разом з донькою Ніною приїхала на концерт чоловіка. Від несподіванки він не міг сказати й слова, міцно обіймав своїх дівчат, а Тоня не стримувала сліз. Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.
«Приїхали», — коротко підписала кадри зустрічі Тоня.
Приїзд доньки з онуками також став несподіванкою для Ніни Матвієнко. Тоня з букетом білих гладіолусів приїхала до сімейного будинку. Народна артистка була в шоці від появи Тоні й Ніни, вона розридалася від щастя. Казала, як сильно сумувала й чекала їх вдома.
Передплатники Тоні в коментарях також не стримують емоцій. Кажуть, що тішаться й плачуть разом із зірковою родиною.
Поки Тоня Матвінко не повідомляє, на який час повернулася до України, і чи поїде знову.
Вона побувала у Португалії, Німеччині та Англії. Там вона віддала шестирічну Ніну до першого класу.
З мамою артистка востаннє бачилася в Німеччині.
Фото: instagram.com/tonya_matvienko136
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