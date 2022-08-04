У гучній справі поставлено крапку: суд виніс вирок убивці правозахисниці Ноздровської

Шевченківський райсуд Києва ухвалив вирок у гучній справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської, яку знайшли мертвою наприкінці 2017 року. Підозрюваного у злочині мешканця села Демидів Юрія Россошанського було визнано винним у вбивстві, він отримав 15 років позбавлення волі.

Ця гучна справа, за якою чотири роки тому пильно стежила вся країна, має драматичну передісторію. Почалося все ще 2015 року, із загибелі рідної сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської. Світлану на смерть збив на автомобілі мешканець Демидова Дмитро Россошанський.

З того часу Ірина Ноздровська робила все для того, щоб винуватець ДТП отримав заслужене покарання. Ірина була присутня на всіх судових засіданнях, залучала до справи пресу та громадських активістів. Внаслідок цього суд засудив Дмитра Россошанського до семи років позбавлення волі. Але оскільки Россошанський підпадав під амністію, Ірина Ноздровська подала апеляцію та домоглася, щоб справу повернули на повторний розгляд. Россошанський залишився за ґратами — і за два дні Ірина пропала.

1 січня 2018 року Ірину Ноздровську знайшли мертвою у річці біля її села Демидів у Вишгородському районі Київської області. Судмедексперти встановили, що жінці завдали 10 ножових поранень. Пізніше за підозрою у вбивстві правозахисниці було затримано 64-річного батька Дмитра Россошанського Юрія.

Рідні Ірини Ноздровської розповідали, що Юрій Россошанський незадовго до вбивства погрожував Ноздровській. Говорять, що 27 грудня 2017 року (за два дні до зникнення Ірини) Юрій Россошанський у суді сказав їй: «Ноздровська, ти погано скінчиш!»

У розмові з кореспондентом «ФАКТІВ» дружина Юрія Россошанського (мати Дмитра) говорила, що ні краплиночки не шкодує про загибель Ірини, бо правозахисниця нібито буквально тероризувала їхню родину. Також вона говорила, що перед затриманням у її чоловіка «наче щось сталося з головою». А сам Юрій Россошанський перед тим, як його затримала поліція, залишив дружині дивну записку, де прощався з рідними.

З того часу Юрій Россшанський був на лаві підсудних. Правозахисники та громадські активісти, які знали Ірину, неодноразово висували версії про те, що вбивць насправді було кілька, що замовники злочину перебувають на волі, а Россошанський-старший, мовляв, просто виконавець. Але інших підозрюваних за всі роки, які відбувалися слідство, у справі не з'явилося.

Юрій Россошанський

У лютому 2020-го на одному із судових засідань Россошанський несподівано повністю змінив свідчення — заявив, що Ірину не вбивав, а визнати провину його у 2018 році змусив тодішній перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. У вересні 2020-го в суді було заслухано записи розмови Россошанського з Андрієм Нєбитовим, який тоді був головою відділу кримінальної поліції Київської області (зараз він очолює Київське обласне управління Нацполіції). На записах Россошанський домовлявся зі співробітниками поліції про те, що його дії кваліфікуватимуться як вбивство в стані афекту, і особисто дякував за цю домовленість Нєбитову. Проте експертиза показала, що Россошанський, вбиваючи Ірину Ноздровську, усвідомлював свої дії.

Обвинувальний вирок Россошанському ухвалив суд присяжних. У ході судового слідства було встановлено, що вбивця завдав Ноздровській кілька ножових поранень в ділянку шиї, відтяг її тіло до річки, роздягнув і кинув там, а потім спалив її речі. Зачитуючи вирок, суддя назвав докази винності Россошанського незаперечними.

Крім 15 років ув'язнення, суд зобов'язав Россошанського виплатити сім'ї Ноздровської (у неї залишилися дочка та літні батьки) 4 мільйони гривень. Чи оскаржуватиме вирок Россошанський, невідомо. Донька Ірини Ноздровської Анастасія написала у Facebook, що вирок щодо Россошанського вважає справедливим, але водночас впевнена, що він — не єдиний убивця її матері.

Нагадаємо, 25 липня Шевченківський районний суд Києва ухвалив обвинувальний вирок у справі про вбивство відомого адвоката Юрія Грабовського, який зник у березні 2016 року в Одесі і незабаром був виявлений мертвим.

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