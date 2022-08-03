Вбив для «очищення душі від бруду»: оголосили вирок молодику, який зарізав 22-річну дівчину

Чернігівський апеляційний суд оголосив вирок місцевому мешканцю Олександру Самойленку за вбивство молодої дівчини у селі Семенівка влітку 2020 року. Її звали Юлія Строкіна (на фото в заголовку). Про це стало відомо з опублікованого вироку.

Юлія Строкіна навчалася в Одесі в медуніверситеті. Була єдиною дитиною у батьків. Подія сталась 26 липня. Дівчина саме поверталась додому о 3.45 після прогулянки з подружками. Й обвинувачуваний без жодних на те причин вирішив позбавити її життя, тому перестрів на одній із вулиць і завдав сім ударів лезом ножа в ділянку обличчя, шиї та лівої руки, три удари твердим тупим предметом в ділянку лівої руки та правого стегна. Після чого залишив потерпілу на місці події.

У судовому засіданні молодик вину не визнав

Закривавлену дівчину знайшов її хлопець, який тієї ночі відпочивав в іншій компанії. Він викликав поліцію і швидку. Втім, врятувати потерпілу не вдалось, вона померла у Семенівській ЦРЛ через масивну кровотечу.

У вбивстві звинуватили сина директорки районної бібліотеки, а за місцем його проживання виявили речі з плямами крові. За матеріалами справи, тієї ночі обвинуваченому було байдуже, кого вбивати, — загибла для нього була фактично «жертовним ягням», яку він вбив для «очищення своєї душі від бруду». Про його антисоціальну поведінку свідчить розмова з матір`ю, а про маніакальний нахил — відомості на його сторінці в соціальній мережі «ВКонтакті» з нелюдськими тортурами оголених жінок.

У судовому засіданні молодик вину не визнав та заявив, що у момент злочину перебував в приміщенні Семенівської центральної районної бібліотеки. Туди він прийшов після того, як в бібліотеці закінчився робочий час. В приміщенні бібліотеки він був замкнутий 25, 26 та 27 липня — мовляв, його замкнула мати, яка працювала завідувачкою бібліотеки. Вона приходила та приносила їжу. А саму загиблу дівчину він начебто не знав і стверджував, що це вбив її хлопець через ревнощі. Втім, зібрані докази свідчили зовсім інше…

Суд першої інстанції визнав молодого чоловіка винним у вбивстві з хуліганських мотивів і призначив 15 років позбавлення волі. Прокурор оскаржив вирок, вимагаючи більш суворого покарання. Колегія суддів дійшла висновку про необхідність довічного ув’язнення.

Як повідомлялось раніше, під Києвом затримали небезпечного рецидивіста, який ледве не вбив пенсіонерку і пограбував її сусідів.

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