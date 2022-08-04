Кефір, часниковий настій або бордоська рідина: чому чорніють зелені помідори та як цього уникнути

У серпні розпочинається масовий збір помідорів. Городники вже зробили все, щоб томати швидко дозрівали, формувалися та давали сильну зав'язь. Але іноді на них чекають неприємності — зелені помідори починають чорніти.

Причин такого захворювання кілька, пише «Рівне1».



При дефіциті деяких мінеральних речовин може бути сіра чи вершинна гниль. Крім цього, помідори чорніють на кущах через підвищену кислотність ґрунту, якщо їх «перегодували» добривами, що містять азот.

Але найчастіше помідори чорніють при ураженні фітофторою — грибкових захворюваннях, що поширюються на деякі овочі, у тому числі й на картоплю.



Особливо швидко фітофтороз розвивається у дощову, сиру погоду. Захворювання особливо швидко починає поширюватися у липні-серпні, коли з'являються тумани, випадають рясні роси, збільшується різниця між денними та нічними температурами.



Щоб уникнути фітофторозу, необхідно дотримуватися сівозміни на своїй ділянці. Помідори не можна садити після картоплі чи поруч із нею.

Крім цього, важливо дотримуватися оптимальної густоти посадки помідорів, регулярно прополювати бур'яни, видаляти все хворе або зів'яле листя.

Своєчасно пасинкувати та підв'язувати кущі високорослих сортів.

Можна проводити і хімічну профілактику фітофторозу томатів. У міру зростання кущів помідорів їх слід обробляти розчином будь-якого з фунгіцидів, до складу якого входить мідь.

Є відомий народний спосіб — проткнути стебло помідора мідним дротом на висоті приблизно 15 см від землі. Поживні речовини будуть підійматися стеблом й нестимуть у собі іони міді, що є на заваді розвитку грибкових захворювань.

Якщо, все ж таки на помідорах чорніють кінчики у плодів, потрібно обробити кущі.

Для цього в один з похмурих днів провести обприскування кущів помідорів розчином хлориду кальцію або просто теплим солоним розчином. На помідорі утворюється соляна плівка, яка захистить здоровий плід від грибних спор.

Після дощу можна обприскати хворі рослини 1% розчином бордоської рідини, яка не проникає у рослини.



Також можна обробити кущі помідорів часниковим настоєм, сумішшю кефіру з водою.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як доглядати томати у серпні, та чому їм обов'язково потрібно давати сіль.

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