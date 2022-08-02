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Клуб споживачів

Помідори плодоноситимуть до пізньої осені, якщо виконаєте ці чотири правила

16:19 2 серпня 2022
помідори

Для того, щоб овочі давали гарний врожай, їм обов'язково потрібне підживлення. Але є кілька секретів, які продовжать родючість, зокрема помідорів.

Для збільшення кількості плодів на кущах томатів потрібно врахувати важливі нюанси, пишуть автори «Дачника».

За їхніми спостереженнями, щоб зелені томати швидше формувалися, дозрівали й давали дорогу розвитку сильної зав'язі та нових плодів, потрібно:

- регулярно видаляти пасинки, верхівки, слабкі суцвіття;

- обробити рослину розчином, що складається з 1л молока, 1мл йоду або 2гр марганцівки на 10л води;

- періодично знімати навіть бурі плоди;

- підгодувати золою, сульфатом калію, суперфосфатом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як доглядати томати у серпні та чому їм обов'язково потрібно давати сіль.

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