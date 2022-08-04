Булгакова та Гоголя вивчатимуть: що відомо про оновлену програму для українських шкіл

Попри війну, новий навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно.

З 1 вересня у шкільних програмах не буде творів російською мовою. Про це в етері телемарафону заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти та науки Юрій Кононенко.

Він зазначив, що міністерство провело роботу щодо оновлення шкільної програми. Було створено робочу групу, яка провела дослідження, зробила висновки та оновила програму деяких предметів.

Насамперед нововведення стосуються гуманітарного спрямування — історії, зарубіжної літератури, географії та інших.



За словами Кононенка, зараз ухвалено рішення, що письменники, які творили російською мовою, але їхня творчість була пов'язана з Україною або вони народилися тут — будуть залишені для вивчення.

Тобто у шкільній програмі залишать твори Миколи Гоголя, Михайла Булгакова, Миколи Кузнєцова.

Нову шкільну програму затвердять зовсім скоро.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про акцію в Ірпені під Києвом. Там жителі здали 1100 кілограмів російськомовної та радянської літератури на макулатуру. Вторговані гроші спрямують на підтримку ЗСУ.

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter