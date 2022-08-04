Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА: що відомо про Ярослава Янушевича

Головою Херсонської обласної військової адміністрації став Ярослав Янушевич. Про це йдеться у президентському указі № 553/2022. Він змінив Геннадія Лагуту, який працював на цій посаді з жовтня 2021 року.

«Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід та професіоналізм стануть у пригоді при виконанні завдань, поставлених перед ним як керівником важливого регіону», — йдеться на офіційному сайті президента.

Янушевич народився у 1978 році в Києві. У 2000 закінчив КНУ ім. Шевченка за спеціальністю «фінанси».

Працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, у Державній податковій адміністрації України. Був заступником голови ДПАУ, заступником керівника Міграційної служби України.

Обіймав посаду гендиректора ДП «Документ», заступника голови держфінінспекції.

З 2014 року до 2016 року — виконавчий директор «Українського центру радіочастот», а з 2016-го — радник гендиректора цього підприємства.

У 2014 році Янушевич був люстрований.

Раніше «ФАКТИ»повідомляли про призначення генерального прокурора та керівника САП.

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