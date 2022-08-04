У Житомирі злочинець вирішив сховатися від поліцейських під ковдрою

На жаль, попри війну кримінальники не припинили скоювати злочини, тож у поліції завжди є робота.

У Житомирі правоохоронці розшукали за перші дні серпня кілька осіб, що переховувалися від суду. Про це повідомляє Управління поліції в Житомирській області.

Одного обвинуваченого у тяжкому злочині чоловіка, поліцейські днями виявили в одній з житомирських багатоповерхівок. 46-річний житель Черняхівської громади, змінив місце проживання, не попередивши про це відповідні органи, та упродовж кількох місяців переховувався у квартирі приятеля. Одного ранку там його і затримали. Від правоохоронців чоловік вирішив сховатися серед одягу, накрившись ковдрою. Але й це йому не допомогло.

Крім того, оперативники затримали в Житомирі 36-річного молодика, який упродовж декількох місяців не з’являвся до суду, де розглядалася справа щодо побиття ним власного батька. Розуміючи усі наслідки своїх дій, чоловік вкрай рідко з’являвся вдома. Але ж оперативники встановили його місце перебування та затримали для доставлення до суду.

У схожій ситуації опинилася і 21-річна містянка, обвинувачена у крадіжках. Ігноруючи судові засідання, вона сподівалася уникнути покарання. Тож її було оголошено у розшук. За кілька днів правоохоронці розшукали її та доставили до суду.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про жахливий злочин на Закарпатті, який вчинив батько щодо власного дворічного сина. Тепер зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.



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