Японія висловила Китаю протест: уперше в історії китайські балістичні ракети впали в японській економічній зоні

У четвер, 4 серпня, уряд Японії висловив дипломатичний протест Китаю у зв'язку з військовими навчаннями, які КНР проводить у Тайванській протоці. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у них беруть участь понад 100 бойових літаків, зокрема винищувачі та бомбардувальники, понад 10 бойових кораблів, інша військова техніка. Китай за кілька годин зробив незліченну кількість ракетних запусків. До них входять 11 балістичних ракет. П'ять із них впали в економічній зоні Японії. Причому одна з них «вразила ціль» лише за 80 кілометрів від японського острова Йонагуні.

Подібне сталося вперше в історії відносин між Японією та Китаєм. Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі зажадав від Пекіна негайно припинити навчання.

«Це вкрай неприємна подія, яка прямо стосується національної безпеки нашої країни та безпеки наших громадян», — заявив міністр оборони Японії Нобуо Кісі.

За даними японського агентства Kyodo, решта балістичних ракет подолала відстань від 350 до 700 кілометрів. Це означає, що вони мали пролетіти над Тайванем.

Повідомляється також, що китайські літаки та кораблі 4 серпня відпрацювали взяття Тайваню до блокади. До вечора Пекін заявив про завершення цього етапу навчань.

Хаясі та державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові піддали критиці «ірраціональні дії КНР». Вони зазначили, що навчання відбуваються на деяких із найбільш завантажених водних шляхів у світі. Це призводить до зупинки руху судноплавними маршрутами і перешкоджає пасажирським рейсам на Тайвань і назад.

Тайванський міжнародний аеропорт Тайюань Усу повідомив про скасування 4 серпня понад 50 міжнародних рейсів через китайські навчання з бойовою стріляниною.

Нагадаємо, Китай розпочав навчання відразу ж після завершення візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню.

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