Рашисти обстріляли Дніпропетровщину: зруйновано будинки та споруди, виведено з ладу газопровід (фото)

У ніч на 5 серпня російські війська знову обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з «Градів», випустивши по місту 40 реактивних снарядів. Під обстріл також потрапив Криворізький район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

За його інформацією, у Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських будівель. Сталося загоряння на місцевому підприємстві — знищено автобус та кілька автомобілів.

Крім реактивних снарядів, область обстрілювали, за даними ЗМІ, і фосфорними боєприпасами.

Також на Миронівську громаду ворог направив ракету Х-59. Там внаслідок прильоту є руйнування житла і виведено з ладу газопровід.

Криворізький район російські війська обстріляли з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.

Фрагмент ракети

Попередньо внаслідок ударів по Дніпропетровській області жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, 4 серпня російські окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині. Загинули 8 людей, 4 отримали поранення.

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