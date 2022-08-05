Гауляйтер Херсонщини Сальдо потрапив до лікарні: що відомо

Ставник путінського режиму у тимчасово окупованій Херсонщині Володимир Сальдо, якого самі загарбники намагалися відправити на той світ на початку серпня, знову опинився на лікарняному ліжку.



Про це зрадник сам написав у соціальній мережі.

За версією колаборанта, після наради з «урядом» окупованого регіону до нього підійшов псевдоміністр охорони здоров'я, повідомив, що Сальдо виглядає погано і почав наполягати на негайному обстеженні.

«Я, звичайно, відмовився, але міністр привів до кабінету лікарів, які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації» , — написав «голова військово-цивільної адміністрації».

На час, доки Сальдо перебуває у лікарні, обов'язки голови окупаційної адміністрації покладено на «главу уряду» Херсонської області Сергія Єлісєєва. Це російський чиновник мав досвід служби в органах ФСБ і з липня 2021 р. і до призначення в окупаційну владу українського регіону був першим заступником голови обласного уряду Калінінградської області росії.

Нагадаємо, днями в окупованій Каховці партизани підірвали автомобіль, що належить місцевому кримінальному авторитету Віталію Єфименку («Єфіму»), з моменту російського вторгнення почав активно співпрацювати з окупантами, а мешканцям міста з проукраїнською позицією неодноразово погрожував розправою.

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