Вбиті і поранені діти: в Офісі прокурора назвали страшну кількість маленьких жертв війни

Внаслідок збройної агресії росії проти Україну, яка продовжується з 24 лютого, постраждали більше тисячі дітей. За інформацією ювенальних прокурорів, яку оприлюднили в Офісі Генпрокурора, 359 дітей загинуло та 700 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 371, Харківській — 195, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 57, Херсонській — 54, Запорізькій — 40.

Як повідомляли «ФАКТИ», 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області поранення отримали троє дітей віком від 8 до 15 років.

Через бомбардування та обстріли російські загарбники пошкодили 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що, нажаль, дані про вбивства дітей і знищення цивільної інфраструктури не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в результаті ракетного обстрілу рашистами центру Вінниці 14 липня загинули троє дітей.

Фото depositphotos.com

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