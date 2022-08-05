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Спорт

Футболіст забив шедевральний переможний гол у Лізі конференцій прямим ударом з кутового (відео)

11:21 5 серпня 2022
Ніко Янкович

Долю матчу третього відбірного раунду Ліги конференцій між боснійським «Зрінські» та «Тоболом» з Казахстану (1:0) у Мостарі вирішив гол-красень, забитий півзахисником господарів поля Ніко Янковичем.

На 76-й хвилині зустрічі (на той час чемпіон Боснії та Герцеговини після вилучення з поля на 55-й Йосипа Чорлуки вже бився у меншості) 20-річний хорват вразив ворота гостей неймовірним прямим ударом з кутового. Цей м'яч у підсумку приніс «Зрінські», у складі якого грають винятково боснійці та хорвати, перемогу.

«Я щасливий, що гол вийшов переможним, — заявив після фінального свистка герой поєдинку Ніко Янкович, контракт котрого належить загребському „Динамо“. — Я б збрехав, якби сказав, що бив, а не подавав. Але нашою метою було забити гол, тож у нас вийшло. Хочу зазначити, що присвячую цей м'яч та перемогу нашому головному тренеру Сергію Якіровичу, всій Боснії і Герцеговині та усьому Мостару. Це диво».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Іван Петряк присвятив гол у єврокубках своєму тестеві, котрий загинув на війні.

Фото ФК «Зрінські»

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