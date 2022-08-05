«Планую пов’язати своє життя з IT-технологіями»: випускниця з Вінниччини отримала максимальні 200 балів з математики

З 18 липня українські школярі почали складати національний мультипредметний тест (НТМ), який цього року запровадили замість ЗНО. 17-річна випускниця Лука-Мелешківського ліцею, що на Вінниччині, Руслана Богачук отримала максимальні 200 балів із математики. Як готувалась і що було найважчим під час складання — читайте далі.

— Із математики в мене відмінні оцінки з першого класу, — розповіла «ФАКТАМ» Руслана Богачук. — Неодноразово перемагала у районних, обласних та всеукраїнських олімпіадах з цього предмету, то ж була впевненість, що зможу скласти тест без допомоги репетиторів. Хоча майже всі з мого оточення наймали їх. Я ж була вмотивована своїм рівнем знань.

Готуватись до тесту із математики почала у десятому класі. Купила декілька книг, а так користувалась онлайн-літературою, адже чимало посібників у відкритому доступі. З них й робила завдання, повторювала матеріал за минулі роки з теорії, розв’язувала задачі та тести з попередніх років. Перший рік виділяла підготовці до тесту щодня по годині. А в 11 класі вже по чотири-п'ять, бувало, що просто засинала перед книгами, бо сильно втомлювалась, адже не завжди вкладалась у графік, який сама собі складала.

За словами співрозмовниці, коли вона дізналась, що замість зовнішнього незалежного оцінювання складатиме НМТ, не здивувалась.

— Розуміла, що карантин та війна внесуть свої корективи у цей процес, — каже Руслана. — Страху не було, але я по три рази на тиждень проходила тестування із демонстраційного варіанту, аби мати поняття, чи вкладусь у свій час. В мене виходило. Ба більше, із математики я майже постійно набирала 200 балів. Крім цього предмету, я записалась ще на здачу історії, біології та української мови.

Найважче було готуватись до історії, адже це дати, які можна легко сплутати. Тому після кожної теми я робила тестування і перевіряла знання. Налаштовувала себе і психологічно — головне не результат, не слід на цьому зациклюватись. І спрацювало.

Для мене НМТ виявився легшим за завданнями ніж ЗНО. Тим паче на зовнішньому оцінюванні було більше запитань відкритого типу, де слід більше часу обдумувати відповідь. Безумовно, коли отримала 200 балів з математики — сильно зраділа. З української мови набрала 194 бали, з історії допустилась кількох помилок. Днями подаватиму документи до технічного університету, адже планую пов'язати своє життя з IT-технологіями.

Руслана додає — її високий бал це результат працелюбності та наполегливості, а не удачі:

— Раджу іншим школярам готуватись завчасно, складіть хоча б мінімальний графік, бо потім буде важко напружувати себе в останній момент. Виконуйте тести минулих років, це дуже допомагає. Переконуйте себе, що все буде добре, такі думки притягують позитивний результат. Добрий сон — це теж запорука удачі. Ще одна порада — візуалізація — уявляйте, що ви отримали заповітні 200 балів, це мотивує.

Раніше «ФАКТИ» публікували топ-10 кращих шкіл України та Києва за підсумками минулорічного ЗНО.

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