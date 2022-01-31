Дитина-калькулятор: 15-річний школяр множить десятки, сотні та мільйони в умі

За лічені секунди школяр додає, ділить та множить десятки, сотні та мільйони. І все це без допомоги калькулятора. 15-річного Антона Васалатія з Вінницької області за унікальні здібності прозвали «людиною-калькулятором», а сам він вважає себе звичайним учнем десятого класу, який просто захоплюється математикою.

«Син просто уявляє в голові стовпчики й рахує мільйони»

— Антон мій старший син. Досить довгий час я сумнівалась, чи правильно його виховую. Тим паче батьківського тепла він не знав, адже з чоловіком ми давно розійшлись, — розповідає «ФАКТАМ» Аліна Васалатій, мама школяра. — Не те щоб я була надто строга, просто завжди спілкувалась з Антоном, як із дорослим. Коли сину було п’ять років, я повела його на дошкільну підготовку. Якось після занять запитала у вчительки, як допомогти дитині розвинути здібності. Відповідь приголомшила: «А ти не заважай». Дійсно, вона мала рацію. Я у свою модель внесла лише один коректив — підтримувати та направляти розвиток здібностей Антона. А вони в нього були.

Сина все цікавило, замість мультиків він читав енциклопедії, одночасно міг рахувати та дивитися новини, коментувати щось, перемикнутися на щось інше, піти конспектувати. Антон чітко говорив, знав, чого хоче, та не боявся висловлювати власну думку. У нього ще до школи спостерігалась феноменальна швидкість мислення. В першому класі помітила, що у сина схильності до всіх наук — як природничих, так і математичних. Я навіть уроки у нього не перевіряла, Антон робив їх сам.

Антон Васалатій з мамою

У п’ятому класі, пригадує мама, Антон захопився усним математичним рахунком. Зацікавив його вчитель математики з його навчального закладу — Козятинського виховного комплексу імені В. М. Підгорбунського.

— Антону сподобалось, а вже вдома він сам почав тренуватись по кілька годин щодня, — пригадує Аліна Васалатій. - Працював у спеціальній комп’ютерній програмі, яка генерує випадкові математичні приклади. Якщо на початку один приклад син розв'язував за 10 секунд, то за кілька місяців — вдвічі швидше. Зараз витрачає на це не більше двох секунд і може позмагатись з технікою. В Антона є відпрацьований спосіб додавання десяткових дробів. Син просто уявляє в голові стовпчики, при множенні розкладає для себе число на зручні цифри. Й домножує їх на два чи три. Після того все разом додає. Рахує навіть мільйони! А щоб розвинути швидкість мислення, грає у шахи та складає кубик Рубіка — за 18 секунд.

Два роки тому Антон вперше взяв участь у міжнародному конкурсі «Прангліміне».

— Це щось на кшталт онлайн-тренажеру, платформа для проведення змагань з усного математичного рахунку, — розповідає Антон Васалатій. — Тоді участь у турнірі взяли 30 тисяч дітей зі всього світу! Я показав найкращий результат у своїй номінації й навіть встановив рекорд України. За 20 хвилин порахував сотні прикладів і рівнянь, набравши найбільшу кількість можливих балів. У 2021 році отримав срібну медаль у цих змаганнях. Три рази представляв Вінницьку область на чемпіонаті України з основ рахунку. Це набір тренажерів для усного рахунку, комп’ютер генерує приклади. Повертався з кожного турніру з абсолютною перемогою.

Що цікаво, під час тренувань результати завжди кращі. Мабуть, через те, що ніхто не відриває. На змаганнях поруч завжди сидять учасники, хтось щось наспівує чи слухає музику, так їм легше працюється. А ось я люблю рахувати у тиші. Трапляються під час змагань і нервові зриви, в декого мишки літають та ламається клавіатура. То ж це не так і просто, як здається. Нерви треба мати залізні! Але попри все, не уявляю себе без математики. Це не просто наука, яка існує на папері, це все, що нас оточує, — від єгипетських пірамід до пелюсток на квітці. От ви ніколи не задумувались, але кількість пелюсток на квітці рівна сумі кількості пелюсток у попередніх рядках.

«Якась дитяча заздрість відчувається»

Восени минулого року школяр спробував свої сили в шоу «Україна має талант», не задля перемоги, а щоб популяризувати математику як науку. Коли вийшов на сцену, заявив, що рахуватиме усно. На моніторі демонстрували випадкові приклади, а хлопець за секунду давав відповіді. Що цікаво, швидше ніж це робили судді на калькуляторах. У процесі Антон ще й встигав складати кубика Рубіка.

Школяр отримав чотири «Так», завдяки чому пройшов до телепроєкту, але до фіналу не потрапив. Втім, для його родини це вже перемога.

— Сина оцінили, він став у собі ще більше впевнений. Й готовий до нових звершень, — каже мама Аліна. — Я завжди жартую, що він безпроблемна дитина. У його щоденнику — відмінні оцінки. Але ми ніколи не бігали за ними, і я не буду нікого просити поставити кращий бал.

Антон Васалатій на чемпіонаті України з основ рахунку тричі здобував абсолютну перемогу

Секрет успіху сина у його працелюбності. Розв'язувати приклади онлайн — велика праця, мозок швидко втомлюється. За рік у сина 12 олімпіад та математичні конкурси. Я не вважаю його вундеркіндом, такі бувають один на мільйони. Він просто дуже здібний. До речі, любов до фізики та математики передались генетично від тата, бо я сама музикантка. Але інколи мені здається, що Антон такий цілеспрямований, що може за день і ноти вивчити та зіграти мелодію. Він зможе все, якщо захоче.

Не раз люди казали, що я змушую дитину сидіти над книжками, мовляв, мама — тиран. Довго пояснювала, що це бажання Антона — постійно вчитись. Добре, що в школі хоч за це булінгу нема. Проте якась дитяча заздрість відчувається. Мовляв, чому саме Антона запитують вчителі, коли він підіймає руку, чому скрізь він. Не реагувати на це все і працювати — така у моєї дитини політика.

Аліна Васалатій працює у дитячому садочку, дітей виховує сама, то ж вкладати кошти у репетиторів змоги не має.

— Кожного року Антон отримує премії за призові місця у конкурсах та олімпіадах. Збирає на ноутбук, аби займатись професійно програмуванням. Сам оплатив собі на рік вперед курси з англійської мови. У майбутньому син хотів би бути вченим з ядерної або астрофізики. Обіцяє, що сам вступить на бюджет, аби мені було легше у фінансовому плані. І я вірю, що в нього все вийде, — впевнена Аліна Васалатій.

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