Душу путіна намагаються «пересадити» в іншу людину: відома тарологиня оцінила, наскільки реальна подібна «ідея» кремля

З урахуванням того, що в пресі періодично з'являється інформація про те, що путін давно мертвий, а його роль виконує один з двійників, у кремлівської верхівки виникають різні неймовірні «ідеї» про «пересадку» душі нинішнього президента росії в іншу людину.

Про це йшлося у розмові на одному з youtube-каналів, учасницею якої була тарологиня Олена Бюн, яка також склала прогноз для президента України.

Ідею «переселення душі» путіна Бюн вважає невдалою, яка не матиме успіху.

«Бажання величезне, але на них чекає розчарування», — відповіла вона на прохання оцінити «успішність» подібного ритуалу.

«Сили залучають величезні, але шанси їх дуже малі», — вважає фахівець.

Як причину невдачі вона називає відмінність у вібраціях нашої планети та низькочастотних вібраціях магії, яку намагаються застосувати.

Тому в цьому ритуалі спливає і так звана «донька путіна» та інші члени «кооперативу Озеро», які намагаються зробити все, щоб їм було комфортно жити й далі.

Проте, вважає тарологиня, зараз шанси на усунення путіна від влади збільшились.

Раніше британське видання Daily Mirror писало, посилаючись на джерела в розвідці, що президент росії владимир путін, швидше за все, давно мертвий. Але про це в кремлі не поширюються, тому що вважають за краще залишатися при владі якомога довше.

Фахівці, які розшифровують катрени Нострадамуса, давно заявили, що путін помре у 2022 році.

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