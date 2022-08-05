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Душу путіна намагаються «пересадити» в іншу людину: відома тарологиня оцінила, наскільки реальна подібна «ідея» кремля

13:01 5 серпня 2022
Путін

З урахуванням того, що в пресі періодично з'являється інформація про те, що путін давно мертвий, а його роль виконує один з двійників, у кремлівської верхівки виникають різні неймовірні «ідеї» про «пересадку» душі нинішнього президента росії в іншу людину.

Про це йшлося у розмові на одному з youtube-каналів, учасницею якої була тарологиня Олена Бюн, яка також склала прогноз для президента України.

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Ідею «переселення душі» путіна Бюн вважає невдалою, яка не матиме успіху.

«Бажання величезне, але на них чекає розчарування», — відповіла вона на прохання оцінити «успішність» подібного ритуалу.

«Сили залучають величезні, але шанси їх дуже малі», — вважає фахівець.

Як причину невдачі вона називає відмінність у вібраціях нашої планети та низькочастотних вібраціях магії, яку намагаються застосувати.

Тому в цьому ритуалі спливає і так звана «донька путіна» та інші члени «кооперативу Озеро», які намагаються зробити все, щоб їм було комфортно жити й далі.

Проте, вважає тарологиня, зараз шанси на усунення путіна від влади збільшились.

Раніше британське видання Daily Mirror писало, посилаючись на джерела в розвідці, що президент росії владимир путін, швидше за все, давно мертвий. Але про це в кремлі не поширюються, тому що вважають за краще залишатися при владі якомога довше.

Фахівці, які розшифровують катрени Нострадамуса, давно заявили, що путін помре у 2022 році.

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