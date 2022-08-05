Бізнесмени з найближчого оточення путіна планують вивозити за безцінь херсонські овочі до Москви

ЗМІ агресора повідомляють про організацію окупантами зустрічі між представниками московського торговельного майданчика «Фуд Сіті» та «аграріями Херсонської області», яку окупанти провели у Голій Пристані. У цій ситуації примітним є саме «Фуд Сіті», який нібито «привів» до окупованої Херсонщини злочинний та фейковий «міністр сільського господарства», колишній народний депутат Олексій Ковальов, бізнес якого сконцентровано саме у Голій Пристані. Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму:

«Офіційні джерела рашистів повідомляють, що «Фуд Сіті» є «першим агрокластером Москви та найпотужнішим гуртово-роздрібним продовольчим центром росії», розташованим на 22 кілометрі Калузького шосе, неподалік від московської об’їзної дороги.

Зареєстроване ТОВ у місті Пушкіне Московської області на таку собі Тетяну Белікову. Втім справжнім розпорядником «агрокластеру» є потужна російська девелоперська компанія «Кієвская площадь» (заснована Годом Нісановим та Зарахом Велієвим), що наразі є топовим власником комерційної нерухомості Москви та має у власності до 4 мільйонів квадратних метрів майна, а також є ключовим роботодавцем для столиці агресора.

Вихідці з Азербайджану Нісанов та Велієв, що позиціюють себе як «російські бізнесмени» та беруть активну участь у громадському житті організацій горських євреїв, під час вірмено-азербайджанської війни зайняли «патріотичну позицію» та спробували припинити допуск на майданчики «Фуд Сіті» продукції вірменського походження, але потім «змінили позицію».

Цікаво, що до 2018 року акціонером компаній цих осіб офіційно був однокурсник путіна та мільярдер, професор Ільгар Рагімов Мамедгасан огли, який потім передав цю частку Аразу Мехдієву, як партнеру за юридичним бізнесом та водночас чоловіку власної доньки, Рагімовій-Мехдиєвій Сабіни Ільгам Кизи".

Також повідомляється що частку у бізнесі концерну «Кієвская площадь» та відповідно «Фуд Сіті» можуть мати мер Москви Сергій Собянін та колишній голова федеральної митної служби агресора Андрій Бельянінов. При цьому Бельянінов міг представляти інтереси голови «Ростеху» Сергія Чемезова, що було «корисне» іншим бенефіціарам «Фуд Сіті» навіть поза «поточними» питаннями контрабанди продукції концерну.

«Якщо буде підтверджене використання агресором московського „Фуд Сіті“ для викачування із херсонських фермерів за безцінь їхньої продукції та подальше її злочинне вивезення до росії, українським правоохоронцям варто детально проаналізувати формат взаємодії вказаного херсонського колаборанта Ковальова із даними „авторитетними бізнесменами“ з путинської обійми. За такого сценарію слід розпочинати підготовку запровадження санкцій цивілізованих країн, як на усіх вказаних бенефіціарів концерну „Кієвская площадь“, так і на компанії відповідної бізнес-імперії клієнтів путіна. Вже відомо про введені в червні 2022 року санкції США проти Года Нісанова, пов’язані з його „зв'язками з російськими чиновниками“, до яких медіа відносить і голову російської зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна».

Нагадаємо, днями на Херсонщині висадили у повітря авто кримінального авторитета-колаборанта, а гауляйтер області Сальдо потрапив до лікарні.

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