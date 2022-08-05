Олег Винник «хоронить себе та свою сім'ю»: екстрасенс розповіла, що насправді відбувається з улюбленцем «вовчиць»

Незважаючи на заяви адвокатів популярного співака Олега Винника про його патріотичні вчинки (що він нібито займається перегонкою з Німеччини авто для ЗСУ), насправді шанувальниці співака так і не отримали переконливих доказів, що насправді відбувається з їхнім кумиром.

Тому, як в українців стало популярним із початком війни, було вирішено звернутися за роз'ясненням до казкарів чи людей з неординарними здібностями.

Чи запитували Олексія Арестовича, поки не відомо, але ось популярний екстрасенс Людмила Хомутовська погодилася дізнатися відповідь у карт Таро.

За її словами, Олег Винник, як би це не сумно звучало, зараз «хоронить себе та свою родину» — не з'являється у громадських місцях через алкогольну залежність.

«Карти нескінченно кажуть, що має проблеми з алкоголем. Алкоголізм можна назвати хворобою» , — додала екстрасенс на одному з youtube-каналів.

Також вона додала, що у війні Олег Винник однозначно посідає бік України.

Зазначимо, ще до війни стало відомо про хворобу Олега Винника, через яку він скасував усі свої концерти та вирушив до Німеччини на лікування.

Фото instagram.com/olegg.vynnyk/

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