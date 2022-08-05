ВСУ відбили наступ ворога на Бахмут, Авдіївку та Лозове, а також змусили супротивника втікати під Мар’їнкою, — Генштаб
На Донбасі російські окупанти не залишають спроб просунутися у бік Соледара та Бахмута. Ворог також зосереджує свої сили в районі Авдіївки та намагається відтіснити наші війська від західної околиці Донецька, повідомили у Генштабі.
На Краматорському та Бахмутському напрямках рашисти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів у районі Сіверського, Григорівки, Верхньокам'янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаційний удар біля Вершини.
Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне становище у районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, але успіху не мали, відійшли.
На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог без успіху намагався просунутися у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.
У Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар'їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам'янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.
Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм у напрямку Мар'їнки та змусили ворога втекти.
Противник також зробив спробу наступу у напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.
Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли Миколаїв. У місті зруйновано приватні будинки та багатоповерхівки, є загиблі та багато поранених.
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