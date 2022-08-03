39.08 / 40.16 39.45 / 40.83
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Грози та спека до +34: синоптики дали прогноз погоди в Україні на першу декаду серпня

11:03 3 серпня 2022
погода

Перші числа серпня принесли до більшості регіонів України дощі та довгоочікувану прохолоду. Як довго буде така погода? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені.

За її словами, в середу, 3 серпня, грозові дощі можливі на півночі, в центрі, а також на сході та півдні, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у центрі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 22, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 30 градусів тепла.

У четвер, 4 серпня, грозові дощі можливі на півночі, в центрі, а також на сході та півдні і місцями на заході, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у центрі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, у Закарпатській області повітря прогріється до 32 градусів тепла.

У п'ятницю, 5 серпня, грозові дощі очікуються в центрі, на сході, півдні та місцями на півночі, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у центрі та сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, у Закарпатській області повітря прогріється до 32 градусів тепла.

У суботу, 6 серпня, грозові дощі можливі в Криму, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на Одещині стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 27, у Закарпатській області повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У неділю, 7 серпня, грозові дощі можливі на заході, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, а от на півдні місцями повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У період з 8 по 11 серпня очікується така погода: 8 серпня у західних та північних, а 9 серпня в центральних областях, 10−11 серпня на сході країни можливі атмосферні фронти, які принесуть нестабільну погоду з грозовими дощами. На решті території України переважатиме суха погода.

«Температура в цей період очікується: ночами стовпчики термометрів покажуть 14−20 тепла, вдень вони піднімуться до 28−33 вище за нуль, а ось 8 серпня в західних, 9−11 серпня і в північних, а також у центральних областях спека спаде, максимальна температура становитиме 20−26 градусів тепла», — додала Наталія Голеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у серпні Україну накриє потужна магнітна буря.

Фото «ФАКТІВ»

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник газу

Потрібно встигнути до 5-го числа: у «Нафтогазі» попередили про наслідки українців, які не передадуть показання лічильників

Ектор Хіменес-Браво

«Це його донька?»: Ектор Хіменес-Браво засвітився на Мальдівах з учасницею «Холостяка»

Натальний гороскоп

Овни зможуть знайти нове джерело прибутку, а Стрільці — нових союзників: гороскоп від Анжели Перл на 3 серпня

Пенсії

В Україні перерахують пенсії у жовтні та грудні: кому додадуть 300 грн, а хто отримуватиме 3 тисячі грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту