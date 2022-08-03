Грози та спека до +34: синоптики дали прогноз погоди в Україні на першу декаду серпня

Перші числа серпня принесли до більшості регіонів України дощі та довгоочікувану прохолоду. Як довго буде така погода? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені.

За її словами, в середу, 3 серпня, грозові дощі можливі на півночі, в центрі, а також на сході та півдні, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у центрі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 22, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 30 градусів тепла.

У четвер, 4 серпня, грозові дощі можливі на півночі, в центрі, а також на сході та півдні і місцями на заході, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у центрі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, у Закарпатській області повітря прогріється до 32 градусів тепла.

У п'ятницю, 5 серпня, грозові дощі очікуються в центрі, на сході, півдні та місцями на півночі, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у центрі та сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, у Закарпатській області повітря прогріється до 32 градусів тепла.

У суботу, 6 серпня, грозові дощі можливі в Криму, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на Одещині стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 27, у Закарпатській області повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У неділю, 7 серпня, грозові дощі можливі на заході, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, а от на півдні місцями повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У період з 8 по 11 серпня очікується така погода: 8 серпня у західних та північних, а 9 серпня в центральних областях, 10−11 серпня на сході країни можливі атмосферні фронти, які принесуть нестабільну погоду з грозовими дощами. На решті території України переважатиме суха погода.

«Температура в цей період очікується: ночами стовпчики термометрів покажуть 14−20 тепла, вдень вони піднімуться до 28−33 вище за нуль, а ось 8 серпня в західних, 9−11 серпня і в північних, а також у центральних областях спека спаде, максимальна температура становитиме 20−26 градусів тепла», — додала Наталія Голеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у серпні Україну накриє потужна магнітна буря.

Фото «ФАКТІВ»

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