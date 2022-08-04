Після спеки та грозових дощів в Україні різко похолодає: синоптики назвали дату

Після кількох літніх дощових днів в Україні знову буде сухо, сонячно та спекотно. Короткочасні дощі з грозами можливі на Лівобережжі.

У західних областях, у п'ятницю, 5 серпня, протягом дня температура повітря складатиме +27…+32 градуси. На решті території — +25…+29, до +30 градусів, пише синоптикиня Наталя Діденко.



У Києві у п'ятницю ввечері дощ, можливо, з грозою. Вдень без опадів. Повітря завтра буде спекотним, до +29 градусів.

Найближчими днями в Україні переважатиме висока температура повітря. Різкий стрибок униз, до похолодання очікується у вівторок. У Києві 8 серпня стовпчики термометрів опустяться до +20…+22 градусів.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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