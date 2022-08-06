Перевірити правильність перерахунку пенсії українці можуть онлайн: як це зробити

Українці, яким перерахували пенсії, зможуть перевірити результат перерахунку пенсій онлайн, не звертаючись до Пенсійного фонду. Для цього потрібно скористатись електронним вебпорталом ПФУ.

Так, для того, аби дізнатися, на скільки зросли виплати, потрібно: авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого підпису чи інтернет-банкінгу свого банку: https://portal.pfu.gov.ua/; перейти у розділ «Моя пенсія» в лівому боковому меню та переглянути інформацію щодо перерахунку пенсії.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові виплати.

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