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Події

До Харкова не долетіли: російські ракети «не захотіли» покидати Бєлгород

14:00 6 серпня 2022
Харків, після обстрілу

Харків рашисти обстрілюють щоденно. Не стала виключенням і субота 6 серпня. Але, як повідомляє голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов: «За даними військових, кілька ракет «не захотіли» покидати рідний Бєлгород, і підірвалися на території рф.

Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли «за призначенням» немало «подарунків» від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!"

Протягом доби окупанти завдали декілька ударів по Харкову. Вчергове під прицілом — виключно цивільна інфраструктура.

Зокрема рашисти вдарили по Слобідському району Харкова. Зафіксували влучання ракет і в Індустріальному районі.

По області протягом доби росіяни завдавали багаторазових ударів по населеннимпунктам регіону.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, зазнали поранень від обстрілів та госпіталізовані 2 людей: 41-річний чоловік та жінка 37 років в Ізюмському районі. Їхній стан — середньої важкості.

Бої на Харківщині тривають.

На думку військового експерта Олега Жданова, наступ рашистів на Харківському напрямку має відволікаючий характер.

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