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Менше 3 тисяч не буде: хто із пенсіонерів може розраховувати на серйозну надбавку до пенсії восени

11:14 7 серпня 2022
Пенсії

З 1 жовтня програму підтримки пенсіонерів, яка триває вже два роки, буде значно розширено. Про це в інтерв'ю заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Це підтримка пенсіонерів, осіб поважного віку. Ми здійснюватимемо виплату в рамках цієї програми особам від 70 років — вони отримують з 1 жовтня 300 грн доплати до своєї пенсії. Особи, яким уже минулого року було призначено таку надбавку — це від 75 років, отримають її вже у проіндексованому вигляді, оскільки навесні вона вже була проіндексована», — наголосила Жолнович.

Також міністр соцполітики зазначила, що одночасно зазначеною програмою Кабмін з 1 жовтня підвищує мінімальний рівень пенсії для осіб віком від 70 років, які мають повний страховий стаж до 3 000 грн.

«Тобто менше 3000 грн незалежно від їхнього доходу їм пенсія виплачуватись не буде. У пенсіонерів, у яких менший страховий стаж, відповідно пропорційно також підвищуватиметься виплата», — наголосила Жолнович.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Кабміні відповіли, чи мають намір підвищувати пенсійний вік.

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