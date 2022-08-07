В Україні значно збільшать компенсацію тим, хто дав притулок переселенцям: на які суми можна розраховувати

З початком опалювального сезону, який цього разу буде для України надважким, сума компенсацій за розміщення переселенців зросте вдвічі (тобто до 900 гривень на людину). Про це Суспільному повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За його словами, у збільшенні виплат допоможуть також міжнародні партнери України.

Міністр нагадав, що умовами отримання компенсації є надання людям прихистку на безкоштовній основі, а також відсутність у власника житла заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг.

«Програма передбачає можливість компенсації витрат на комунальні послуги. На сьогодні ця сума складає 450 гривень на одну людину. Ми також розуміємо, що попереду у нас зима, опалювальний сезон і витрати будуть збільшуватися. Тому ми плануємо в два рази підняти цей параметр, підняти цю суму, вона буде близько 900 гривень», — зазначив міністр.

Для власників житла, які б хотіли надати його для проживання переселенців, а також і для шукачів прихистку створено сайт, де можна можна створити оголошення знайти або надати житло, а вже після розміщення гостей — подати заяву до органів місцевого самоврядування. Потому виплати щомісяця зараховуватимуться на картку власника житла.

Нагадуємо, «ФАКТИ» писали, чи можуть обмежити розмір допомоги переселенцям та яка максимально дозволена сума для виплат.

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