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Україна

Горять у пеклі: стало відомо, чому в армії Росії масово гине спецназ

13:59 7 серпня 2022
ЗСУ

Армія окупантів відчуває величезні проблеми з піхотою: особовий склад мотострілкових підрозділів росії вкрай погано підготовлений, тому як піхоту кремль використовує підрозділи спеціального призначення.

Як наслідок, практично знищено 2 окремі бригади спецназу з Пскова. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

«Командування ЗС РФ продовжують використовувати підрозділи спеціального призначення як піхоту. У ході штурмових дій позицій ЗСУ, 2 окрема бригада спеціального призначення (в/ч 64044, Псков) зазнала величезних втрат. Однією з причин, чому спецназ виконує завдання піхоти — це погана підготовка складу мотострілкових підрозділів», — зазначив він.

Серед тих, кого успішно «демілітаризували» та «денацифікували» українські бійці — як лейтенанти ворожої армії, так і полковники, і навіть… військові пенсіонери.

 

 

Як писали «ФАКТИ», минулої доби українські бійці ліквідували ще близько 300 російських окупантів. Загалом втрати ворога з початку підлого нападу на нашу країну склали близько 42 200 російських вбивць.

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