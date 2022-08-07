Не прогавте: Верещук розповіла, які виплати передбачені для евакуйованих українців

Для евакуйованих українців передбачено одноразову та додаткові виплати. При цьому одноразова виплата буде здійснена готівкою відразу після прибуття до нового пункту призначення.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише 24 канал .



При цьому чиновниця пояснила, що на дорослу людину виплачується 2 тис. грн., на дитину — 3 тис. грн., на людину з інвалідністю — також 3 тис. грн.

Також міністр зазначила, що надалі евакуйованим також щомісяця здійснювати додаткові виплати.

«Ми говоримо про щомісячні виплати від наших міжнародних організацій. Якщо є діти — троє та більше — то це ЮНІСЕФ. Якщо маломобільні, то це і ООН, і Червоний Хрест, та інші організації», — пояснила вона.

Верещук наголосила, що процес здійснення виплат уже налагоджений. Залишилося лише виявити бажання евакуюватись, а держава забезпечує безкоштовний процес евакуації.

Раніше стало відомо про те, що в Україні хочуть збільшити суму компенсації сім'ям, які дають притулок переселенцям в осінньо-зимовий період. Сума збільшиться із початком опалювального сезону. Як заявляла раніше влада, його планують розпочати після 15 жовтня, враховуючи погодні умови.

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