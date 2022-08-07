«Найстрашніші слова — смерть та війна»: Бех-Романчук показала всьому світу жахіття, які чинить росія в Україні

Чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук, яка емоційно звернулася до олімпійської чемпіонки-рекордсменки з росії Марії Ласіцкене, продовжує доносити жахіття війни, яка триває в Україні, до світової спільноти.

«5 місяців ми робимо вигляд, що живемо нормальним життям, — написала 27-річна спортсменка на своїй сторінці в Instagram під щемливим душу та серце відео. — Найстрашніші слова для нас — смерть та війна. Із 24 лютого вони стали частиною життя кожного українця. Весь цей час ми захищаємо свій дім! Нашу землю! Ми виборюємо нашу свободу! І вартість надто висока…

Протягом цих місяців кожен із нас засинав, не знаючи, чи прокинеться. І коли ми прокинулися, то не знали, куди сьогодні поцілить російська ракета. Тисячі забраних життів, тисячі зґвалтованих жінок, сотні вбитих дітей, мільйони доль, зламаних єдиним убивцею — росією.

Головна мета більшості людей на ці 5 місяців — просто вижити, це можливо завдяки українській армії, всім, хто жертвує та волонтерить. Світ, тільки глянь на це! Це моя країна".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексзірка UFC Тім Кеннеді захопився героїзмом українців у війні з росією.

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