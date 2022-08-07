«Назвала вбитих рашистами дітей «байстрюками»: у Вінниці жінка забрала іграшки з меморіалу жертвам ракетного обстрілу

У Вінниці біля Будинку офіцерів жінка забрала іграшки, які місцеві принесли в знак пам'яті трьох загиблих дітей внаслідок ракетного удару 14 липня. Відповідне відео опублікували в соцмережі. На ньому видно, як жінка зібрала м'які іграшки у простирадла і мовчки пішла. Коли ж перехожі стали запитувати її, чому зважилась на крадіжку, вона назвала загиблих через російську атаку дітей «байстрюками, циганами й татарами»…

У коментарях вінничани пишуть, що жінку звати Оксана, вона працює двірником й начебто має проблеми з психічним здоров'ям.

На скандал через іграшки відреагували й у місцевій поліції, розпочавши кримінальне провадження:

«Особу жінки встановлено. Поліцейські з’ясовують обставини події. Іграшки, виявлені у неї, повернуто на місце. Попередньо у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація діям жінки буде надана після встановлення усіх обставин події».

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Вінниці загинуло 28 людей, серед яких троє дітей. Це 4-річна Ліза Дмитрієва, яка поверталась з мамою із занять з логопедом, 8-річний переселенець з Харкова Кирило Пяхін та 7-річний Максим Жарій, який у момент удару проходив обстеження у медичному центрі та загинув разом із матір'ю.

433

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter