Російський ворог намагається безжально використовувати дітей: на Дніпропетровщині батьків закликали терміново перевірити смартфони школярів

Російські загарбники створили програму із квест-завданнями з фотографування об'єктів та ділянок місцевості, яка цікавить окупантів. За допомогою неї ворог виманює інформацію у дітей. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євгеній Євтушенко у Telegram.

За його словами, фотознімки з даними геолокації направляються до розробників цієї програми в обмін на «грошову винагороду». Після цього зібрана інформація використовується ворогом для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України.

«Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей у разі виявлення подібного програмного забезпечення — видаліть його та проведіть роз'яснювальні бесіди» — закликав Євтушенко.

Глава Нікопольської РВА зазначив, що у разі виявлення подібних програм у телефонах дорослих — на них чекає відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.

«Нагадую, що інформацію про підозрілих осіб ви можете надсилати у приватні повідомлення на моїй сторінці у соціальній мережі „Фейсбук“. За підтверджених колаборантів встановлено винагороду у розмірі 100 доларів», — додав Євтушенко.

Як писали «ФАКТИ», раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни обстріляли з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровської області. Як завжди, вони вдарили по житлових кварталах — по людях, які спали. У Нікополі було 20 прильотів реактивних снарядів.

Фото: pixabay.com

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