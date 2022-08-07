І Роналду не допоміг: «МЮ» з новим тренером стартував в АПЛ із ганебної поразки (відео)

Англійський «Манчестер Юнайтед» із новим головним тренером голландцем Еріком тен Хагом невдало стартував у новому сезоні прем'єр-ліги.

«Червоні дияволи» приймали на рідному «Олд Траффорд» «Брайтон», який ніколи не хапав зірок з неба, і примудрився програти. У першому таймі півзахисник гостей Паскаль Гросс оформив «дубль», шокувавши вболівальників, що зібралися на трибунах, а після перерви футболісти «Брайтона» змогли стримати натиск іменитих суперників, пропустивши лише після гола у свої ворота. Зазначимо, що на 53-й хвилині на поле вийшов п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду, який влітку мав намір залишити «МЮ», але допомогти «манкуніанцям» уникнути ганебної поразки (1:2) не зміг.

Огляд матчу «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

Зазначимо, що також у рамках першого туру прем'єр-ліги «Ліверпуль» на виїзді зіграв унічию з «Фулхемом» (2:2), а «Евертон» із Віталієм Миколенком, який відправив на батьківщину сім «бойових» пікапів, на своєму полі мінімально поступився «Челсі» (0:1).

Огляд матчу «Фулхем» — «Ліверпуль»

Огляд матчу «Евертон» — «Челсі»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко в дебютному матчі за «Арсенал» віддав переможний гольовий пас.

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