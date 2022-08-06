Зінченко в дебютному матчі за «Арсенал» віддав переможний гольовий пас: відео «асиста»

Футболіст збірної України Олександр Зінченко, який у літнє міжсезоння перейшов із «Манчестер Сіті» до лондонського «Арсеналу», результативно відзначив свій дебют у прем'єр-лізі у складі нової команди.

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі «канонірів» на гостьовий поєдинок проти «Крістал Пелас» у стартовому турі нового сезону й на 20-й хвилині віддав гольовий пас. Після подачі з кутового Олександр головою спрямував м'яча на лінію воротарського майданчика, звідки Мартінеллі, вигравши позиційну боротьбу в захисників, також головою пробив точно в кут воріт.

Gabigoooooooool



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Of course you do - Arsenal (@Arsenal) August 5, 2022

У другому таймі незадовго до фінального свистка гості подвоїли свою перевагу завдяки голу суперника у свої ворота та здобули «суху» перемогу — 2:0.

Огляд матчу «Крістал Пелас» — «Арсенал»

Додамо, що Зінченко, який провів на полі всі 90 хвилин, отримав найвищу оцінку (7,5) серед своїх партнерів від авторитетного порталу SofaScore.

Свій наступний матч «Арсенал» проведе 13 серпня, коли на домашній арені прийме «Лестер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко зворушливо попрощався з фанатами «МанСіті» після переходу до «Арсеналу».

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