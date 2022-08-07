«Олена Зеленська»: у «Слузі народу» назвали ім'я можливого майбутнього президента України

Незважаючи на відсутність будь-яких політичних амбіцій, дружина нинішнього глави Української держави Олена Зеленська може стати однією з кандидаток на наступних президентських виборах.

Про це виданню «Телеграф «повідомили у партії «Слуга народу».

За словами джерела інформації, рішення Зеленської, яка раніше не зацікавлена в політиці та кар'єрі на цій ниві, може змінитися, і це залежить відразу від кількох факторів.

По-перше, багато залежатиме від запиту української спільноти після перемоги у війні. Якщо люди знову захочуть бачити у вищих колах влади людей, які раніше не були причетні до політики, то Олену Зеленську цілком можуть зробити однією з кандидаток у президенти.

По-друге, ситуація вимальовуватиметься з остаточних рейтингів самого Володимира Зеленського. Якщо результати виявляться низькими, нинішня перша леді навряд чи матиме успіх, тому й пробувати балотуватися буде безглуздо.

У будь-якому разі зараз Олена Зеленська відіграє важливу роль в українській політиці, фактично будучи секретною зброєю нашої держави. Її, як людину близьку до президента, але чоловіка, який спочатку не бажає походу на таку відповідальну посаду, зараз можуть використовувати для більш ефективних звернень до жителів Заходу. До того ж, спрацює чинник статі — дружина президента країни, яка не хотіла бойових дій, зможе правильно донести потрібні дані до інших жінок, та й не лише до них, як це нещодавно сталося після виступу дружини президента України в Конгресі США.

Фото Офісу президента

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